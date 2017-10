Policejní průvan. Ředitel pražských měšťáků má důvod bát se o křeslo

Aby bylo jasné, oč jde, je nutno říct, že pražská městská policie není žádný otloukánek. Hospodaří s více než miliardou a půl ročně, zaměstnává přes 2240 lidí, a kdo ji řídí, drží prst na zakázkách za stovky milionů. Její bývalý ředitel byl mimochodem odsouzen za braní úplatků. Není s podivem, že na vedení instituce vždycky bude tlak.

Šustera potvrdili zastupitelé ve funkci na konci roku 2012, kdy magistrátu vládla koalice ODS a TOP 09. Ačkoliv to nikdo z pověřených nechce říci veřejně, odvolání šéfa pražských městských strážníků je dnes jen otázkou času. Události z poslední doby to potvrzují samy o sobě. Na jaře proběhl již zmiňovaný průzkum mezi obyvateli města. Vedení magistrátu čekalo, že nedopadne dobře. Ruku na srdce, kdo z anonymně oslovených lidí by hájil práci represivní složky? Že čísla budou ale tak tristní, bylo překvapením.

Spíše nebo rozhodně nespokojeno bylo 61 procent lidí (41 procent spíše). Rozhodně spokojeno nebo spokojeno bylo 27 procent (10 procent rozhodně spokojeno). Podobné byly i výsledky v dalších kategoriích. Pro 58 procent oslovených byla policie spíše nebo rozhodně nedůvěryhodná, 53 procent nesouhlasilo s tvrzením, že městská policie pomůže lidem, když to potřebují, 79 procent uvedlo, že se policie zaměřuje především na vybírání pokut za parkování.

Jenže nejde jen o průzkum veřejného mínění. Na městské policii proběhla i kontrola zaměřená na zadávání zakázek. Podle informací týdeníku Euro jsou její výsledky také nelichotivé. „S výsledky kontroly nelze nesouhlasit, ani souhlasit, neboť kontrola doposud neskončila a žádné výsledky nejsou k dispozici,“ řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová. Stejně hovoří i městský radní Libor Hadrava, který má oblast bezpečnosti na starosti.

Fakt, že kontrola dosud neskončila, je v mnohém vypovídající. Závěry jsou sepsány už od května, dosud se ale policie a magistrát nemohou shodnout na vypořádání připomínek. Hraje se o čas. Až tato kontrola skončí, má přijít další, tentokrát externí, aby byla případná podezření objektivně potvrzena. „Mohu potvrdit, že jsem ji zadal, je známa firma, která ji provede,“ říká radní Hadrava. Výsledky by měly být známy zhruba do měsíce. A za tímto bodem není v časové ose už nic víc než osud ředitele v rukou zastupitelů.

