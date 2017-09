Polčák zůstává předsedou Sdružení místních samospráv, neměl protikandidáta

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) v této souvislosti označila za „naprosto liché“ zdůvodnění ministerstva financí, že obce dostanou více peněz z daní. Uvedla, že loni i letos její úřad na rekonstrukce místních komunikací vyčlenil 200 milionů korun. Obce by podle dosavadních žádostí chtěly 950 milionů korun, dodala Šlechtová. O navýšení rozpočtu ministerstva bude proto dále jednat.

Polčák také slíbil, že sdružení pod jeho vedením bude usilovat o to, aby stát nadměrně nezasahoval do působnosti obcí. „Potřebujeme vykolíkovávat ten prostor, které samosprávy z ústavy mají. Chceme se opravdu stát hlídacím ovčákem legislativy,“ uvedl. Sdružení podle Polčáka hodlá poskytnout právní pomoc obcím, které se rozhodnou zásah do práva na samosprávu napadnout přímo u Ústavního soudu.

Sdružení místních samospráv Sdružení místních samospráv ČR je nevládní organizací, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Zasazuje se především o spravedlivé rozdělení daňových výnosů mezi obce a města. Iniciovalo mimo jiné novelu rozpočtového určení daní, podle níž se od příštího roku zvýší podíl obcí a měst na vybrané DPH z nynějších 21,4 procenta na 23,58 procenta. Obce by tak měly podle Polčáka získat příští rok navíc až devět miliard korun vzhledem k ekonomickému růstu.

Sdružení se podle Polčáka bude zasazovat také o to, aby menší obce, které nezřizují matriky, nemusely zaměstnávat pověřence pro ochranu osobních údajů. Návrh zákona, který s tím podle europoslance počítá, je prý striktnější než evropská směrnice.

Polčák byl zvolen na čtyři roky, funkci slíbil vykonávat naplno dva roky s ohledem na další aktivity. Získal 375 ze 439 možných hlasů. Jeho znovuzvolení nezmařila ani kritika jeho kontaktů se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, který byl stíhán ve dvou kauzách Radovana Krejčíře. Polčák kvůli tomu rezignoval na funkce ve vedení STAN.

Místopředsedy sdružení se znovu stali jak Jan Sedláček, tak Radim Sršeň, ze tří zbývajících adeptů uspěl starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš.

