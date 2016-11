Poláci půjdou do důchodu dříve. Hrozí vám nižší rating, varuje Moody's

„Zásadní obrat v důležité penzijní reformě, která byla schválena teprve před čtyřmi lety, ohrožuje i důvěryhodnost polské politiky,“ uvádí se ve sdělení ratingové agentury. Ta zároveň hovoří o „politickém posunu směrem k méně předvídatelným opatřením“.

Polští zákonodárci minulý týden odhlasovali snížení věkové hranice pro odchod do důchodu na 60 let pro ženy a 65 let pro muže. Předchozí vláda v roce 2012 přitom schválila její postupné zvyšování až na 67 let pro obě pohlaví.

Poláci jdou proti proudu

Trend v Evropě je ale přesně opačný, než co nyní zákonodárci schválili. Ostatní státy věk odchodu do důchodu totiž zvyšují. Polsko má nejrychleji stárnoucí populaci v Evropě a potýká se s nedostatkem pracovních sil. Nový zákon, který má začít platit od října příštího roku, podle Moody's pracovní sílu ještě víc zredukuje.

Analytici Moody's předpovídají, že snížení věku odchodu do důchodu příští rok sníží hrubý domácí produkt (HDP) o 0,1 procenta a v letech 2018 a 2019 dokonce o 0,5 procenta. Polsko prý také v roce 2018 pravděpodobně překročí maastrichtské kritérium, podle něhož deficit veřejných financí nesmí přesáhnout tři procenta HDP. Zemi by tak hrozilo řízení kvůli nadměrnému deficitu.

Moody's hlavní rating Polska nezměnila od roku 2002, kdy byla země mnohem chudší a potýkala se s větší korupcí, poznamenala agentura Reuters. Výhled ratingu je negativní. Konkurenční ratingová agentura Standard & Poor's hodnotí Polsko známkou BBB+, což je o dva stupně níže. Výhled je rovněž negativní. U agentury Fitch Ratings má Polsko známku A-, tedy pouze jeden stupeň pod ratingem agentury Moody's. Výhled je stabilní.