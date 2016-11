Po útoku na americké univerzitě v Ohiu zůstává nejméně osm zraněných

Podle nemocnic v Columbusu žádný ze zraněných není v ohrožení života. Mluvčí univerzity uvedl, že někteří lidé utrpěli bodná zranění a některé srazil automobil. O střelných zraněních nehovořil, uvedl ale, že nemá informace o všech lidech převezených do nemocnic.

Známy nejsou zatím podrobnosti o muži, kvůli kterému univerzita spustila alarm. Podle místního tisku je po smrti. Úřady to zatím oficiálně nepotvrdily, policie ale už odvolala varování před nebezpečím. Veškerou výuku univerzita přesto pro zbytek dne zrušila.

Ačkoliv univerzita varovala před střelcem, očití svědci listu The Columbus Dispatch řekli, že viděli muže ozbrojeného velkým nožem nebo mačetou.

Někteří studenti se po vypuknutí střelby zabarikádovali v učebně:

For school shooting victims it's not too soon to discuss our nation's lax gun laws - it's too late



Ohio State University pic.twitter.com/oWzYmf4wbf