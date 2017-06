Plány ANO: zrušení superhrubé mzdy, snížení DPH na základní potraviny

Předseda hnutí Andrej Babiš uvedl, že při superhrubé mzdě je nyní efektivní daňová sazba daně z příjmu pro lidi s příjmem 113 tisíc korun 20,1 procenta, pro lidi s vyšším příjmem 23,35 procenta. Pro lidi, kteří nyní neplatí solidární přihlášku, by se sazba podle ANO měla snížit o 1,1 procentního bodu. Pro ty, kdo solidární přirážku platí, by sazba zůstala zachována.

ANO také navrhuje zavedení výdajového paušálu pro všechny zaměstnance, který by znamenal slevu na pojistném 500 korun měsíčně.

DPH chce hnutí snížit z 15 na deset procent pro základní potraviny, vodné a stočné a řezané květiny. Stejně by měla klesnout sazba za stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů v pohostinství, za služby v péči o seniory a handicapované nebo za úklidové služby. Snížení DPH z 21 na deset procent navrhuje ANO pro točené pivo, kadeřnictví nebo opravy obuvi a kol. Snížení DPH z 15 na deset procent pro základní potraviny má v programu i ČSSD.

Babiš řekl, že na rozdíl od návrhů jiných stran chce při úpravách daňových sazeb zohlednit jejich dopad na rozpočet. „My nechceme slibovat věci, které jsou rozpočtově neodpovědné. Musíme udržet rozpočet v rozumné kondici,“ řekl.

Kalkulátor čisté mzdy 2017 ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ Rozšířená verze kalkulátoru umožňuje zadat i ročně zohledňované položky jako jsou např. dary, úroky z úvěru, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění či uplatnění slevy na manželku bez příjmů. VYNULOVAT ZADÁNÍ Vaše hrubá mzda Kč Počet dětí Některé z dětí ZTP/P NE ANO První dítě NE ANO Druhé dítě NE ANO Třetí dítě NE ANO Čtvrté dítě NE ANO Páté dítě NE ANO Invalidita I. a II. stupeň NE ANO Invalidita III. stupeň NE ANO Držitel průkazu ZTP/P NE ANO Student NE ANO Cena služebního auta Kč

(při používání k soukromým účelům) Jste důchodce, student nebo žena na rodičovské dovolené? NE ANO SPOČÍTAT

Celkem daňové změny navržené ANO budou znamenat výpadek příjmů ve státním rozpočtu zhruba 45 miliard korun, řekl Babiš. Bývalý ministr financí je ale přesvědčen, že se podaří tento výpadek nahradit příjmy z kontrolního hlášení DPH. Do rozpočtu podle něj přispěje i vyšší spotřeba vyvolaná tím, že lidem díky snížení daní a zavedení výdajových paušálů zůstane víc peněz.

Obecně ANO podle Babiše usiluje o to, aby se daňové sazby měnily jen zřídka a vždy zůstával dostatečný čas před účinností zákona, aby se lidé a firmy mohli na změnu připravit. „Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí,“ řekl.

Hnutí také navrhuje úlevy z EET. Povinnost by se neměla vztahovat na fyzické osoby s paušální daní a s příjmy do 500 tisíc korun, na bufety ve školách nebo dětských kroužcích, na e-shopy nebo na prodej vánočních kaprů. ANO chce také zrušit povinnost vyvěšovat oznámení o elektronické evidenci v provozovnách a chce umožnit volbu mezi elektronickou a papírovou účtenkou.

Úleva z EET by se měla týkat i veřejně prospěšných spolků s obratem do jednoho milionu korun, které pořádají akci mimo svou obvyklou provozovnu. „Například je to provozovna na fotbalovém hřišti, která eviduje, a potom má dělat nějaký ples na jiném místě v rámci obce, tak tam navrhujeme, aby v rámci takových akcí EET nemuseli použít,“ řekl Babiš.

Do budoucna chce ANO zjednodušit daňové formuláře a posílit digitalizaci finanční správy. „Jednou to bude daňová správa, kdo bude vyplňovat formulář, a uživatelé to budou jenom kontrolovat,“ řekl Babiš.

Přečtěte si více o vizích Andreje Babiše:

Dále čtěte: