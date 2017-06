Plán na spolupráci EU v obraně je inkluzivní a ambiciózní. Česko chce být u toho

Česko se chce aktivně podílet na vznikající posílené spolupráci zemí EU v obraně, řekl český premiér Bohuslav Sobotka. Summit by měl dnes dát zelenou tomu, aby země, které mají o tuto záležitost zájem, mohly v obranné oblasti začít aktivněji spolupracovat. V rámci systému označovaného jako trvalá strukturovaná spolupráce (PESCO) by měl summit dnes odpoledne země vyzvat, aby za tři měsíce předložily konkrétní návrhy, k nimž by se mohly další unijní země přidat.