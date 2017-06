Pilný už nebude kandidovat do Sněmovny

Faltýnek jako předseda zemědělského výboru sněmovny má pro Kraj Vysočina podle Kotta velký význam. „Až ho celostátní výbor odsouhlasí, nemám s tím problém. Způsob vedení předvolební kampaně máme připravený a ať bude lídrem kdokoli, bude od nás mít potřebný servis, nic zásadního se pro nás nemění,“ řekl Kott.

Známá jména se podle Kotta dosazují na čelná místa kandidátek nejen na Vysočině a nejen v hnutí ANO. Jsou to podle něj vždy osobnosti s přidanou hodnotou, které mohou něco přinést nejen pro daný kraj. „Nechci hodnotit, jestli mi to vyhovuje, nebo ne, je to kolektivní rozhodnutí. Musím respektovat názor většiny,“ dodal Kott.

