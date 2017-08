Pelta vypovídal před sněmovní vyšetřovací komisí

Dvaapadesátiletý Pelta čelí obvinění v souvislosti s údajným zmanipulováním sportovních dotací. Měsíc strávil ve vazbě, odkud byl propuštěn na začátku června a je vyšetřován na svobodě. Z policejních spisů o případu unikaly informace. Dozorující státní zástupce dokonce kvůli tomu požadoval stažení jednoho z článků, protože se obával, že zveřejněné informace budou zasahovat do průběhu trestního řízení.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s předsedou ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Pelta do Sněmovny přišel jiným než hlavním vchodem a s novináři nemluvil. Podobným způsobem sídlo dolní komory také opustil. Před vyšetřovací komisí ho vystřídal Šlachta. V 11:15 by pak před komisi měla předstoupit Bradáčová.

Na Pelikána by měla přijít řada ve 12:45. Členové komise se budou zajímat mimo jiné o to, proč odmítl zbavit mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Pelikán se již dříve vyjádřil, že žádosti o zbavení mlčenlivosti nebyly zdůvodněny tak, jak požaduje zákon o státním zastupitelství. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) dnes České televizi řekl, že žádost byla stejná jako například v případě Bradáčové. Minulý týden Plíšek řekl, že rozhodnutí Pelikána považuje za obstrukci hnutí ANO, které se vznikem komise nesouhlasilo. Ministr to odmítl.

Mluvit se může i o Pelikánových výrocích k policejnímu postupu při vyšetřování kauzy předsedy ANO Andreje Babiše Čapí hnízdo. Pelikán řekl týdeníku Respekt, že policejní žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání má ovlivnit volby. Čelí za to kritice části politiků. Ústavně právní výbor Sněmovny se kvůli tomu sejde příští týden.

Komise chce vyslechnout rovněž ředitele policejního útvaru zvláštních činností Vladimíra Šibora a Bronislava Šabršulu z policejního prezidia. Zasedat bude zhruba do 15:30.

Komise má prověřit, zda nebyl porušen zákon v souvislosti s tím, že měl někdo možnost neoprávněně získávat spisy orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit i na to, zda někdo takto získané informace nezneužil k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Někdejší zkorumpovaný fotbalový boss dohlížel i na chod dopravního podniku. Přečtěte si více: