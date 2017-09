Pelikán podal kárnou žalobu na Královou, soudkyni kauzy Nagyová

Pokud v kárné žalobě navrhl odvolání z funkce, může ministr soudkyni výkonu funkce dočasně zprostit, a to až do pravomocného skončení kárného řízení. Proti rozhodnutí o dočasném zproštění funkce by Králová mohla vznést námitky, které by ale neměly odkladný účinek. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu. Jestliže o funkci na konec nepřijde, zbytek se mu poté doplatí.