Paroubek zkouší další comeback. Vrací se do ČSSD

Bývalý šéf ČSSD dnes řekl, že se zatím nebude konkrétně vyjadřovat ke svým dalším plánovaným krokům. „Ta moje podpora je spíše morální, v tuto chvíli, kdy je strana v mimořádně těžké situaci,“ vysvětlil Paroubek. Své návrhy na řešení situace zatím nechtěl zveřejnit, když zatím ještě není členem. „Já bych to chviličku nechal,“ dodal s tím, že pokud členy ČSSD budou jeho návrhy zajímat, tak jim je řekne.

Paroubka ke vstupu vyzvali přímo členové cerhenické organizace. „Myslíme si, že pro sociální demokracii v současné situaci je to posila,“ uvedl Semerád. Podle něj ještě před konferencí, která bude Paroubkův vstup schvalovat, požádá organizace dle stanov orgány strany o vyslovení souhlasu s Paroubkovým vstupem.

Členové ČSSD zatím většinou nemají podrobnější informace o možném návratu Paroubka do strany, dozvěděli se to z médií. Předsedu poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka mrzí, že chce Paroubek straně pomoct až nyní. Parafrázoval jeho dřívější výrok, v kterém Paroubek prohlásil, že se ukáže, jestli přežije ČSSD bez něj nebo Paroubek bez strany. „Zdá se, že ta jeho slova tehdy byla velmi sebevědomá a teď nám chce pomoct. Pokud nám chce pomáhat, tak jsem za to rád, ale víc k tomu v tuto chvíli nevím,“ řekl Sklenák.

Podle místopředsedy Lubomíra Zaorálka je ČSSD demokratická strana a každý může požádat o vstup. „Co znamená jeho návrat, to ví spíš on než já. Pro mě je těžké to komentovat, protože já si myslím, že byla chyba, že tehdy odešel,“ podotkl Zaorálek. Paroubkův rozchod ze stranou označil za nepovedený příběh. Nevyloučil, že se s ním v budoucnosti sejde.

O návratu Paroubka do vysoké politiky se spekulovalo již ke konci loňského roku, kdy v médiích uvedl, že o něm vyjednává se stranickými buňkami sociální demokracie. Paroubek se tehdy údajně měl stát členem pražské organizace. Pražský výkonný výbor ČSSD ale uvedl, že nevidí šanci, že by schválil případnou Paroubkovu přihlášku o opětovný vstup do ČSSD.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005 a již brzy se stal těžko přehlédnutelným politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. V říjnu 2011 ale oznámil odchod z ČSSD a spoluzaložil stranu Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

