Paroubek je zpět v ČSSD. Cerheničtí se postavili Praze

Schůze ČSSD v Cerhenicích se podle Semeráda zúčastnilo téměř 50 z 89 členů, přítomen byl i Paroubek. Pro přijetí zvedli ruku skoro všichni, proti byl pouze jeden hlasující a jeden se zdržel. „Přijali jsme pana Paroubka za člena a zahájili jsme proces jeho vstupu,“ uvedl Semerád.

Opětovný vstup Paroubka do strany musí podle stanov schválit jeho původní domovská organizace a také příslušný okresní a krajský výkonný výbor. Pražský výbor sociální demokracie ale už Paroubkův návrat zamítl. Podle Semeráda by nyní měla být věc znovu projednána. To ale mluvčí pražské ČSSD Henzl odmítá. „Pražská ČSSD se k této záležitosti již jasně vyjádřila minulý týden. Tím je pro nás věc uzavřená,“ napsal v textové zprávě.

Cerheničtí sociální demokraté nyní přihlášku s usnesením o přijetí Paroubka pošlou pražským orgánům, tedy Paroubkově původní místní organizaci, obvodnímu výboru a krajskému výkonnému výboru pražské ČSSD. Zároveň už požádali předsedu středočeské ČSSD Jana Hamáčka, aby jim pomohl a pokusil se názor pražských sociálních demokratů změnit. „Věříme, že ten jeho vstup se povede a že se nám podaří negativní stanovisko pražských orgánů zvrátit,“ dodal Semerád.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005 a již brzy se stal těžko přehlédnutelným politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. V říjnu 2011 oznámil odchod z ČSSD a spoluzaložil stranu Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

