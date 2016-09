OPEC se dohodl na snížení těžby. Cena ropy by měla růst

Členové OPEC dospěli k dohodě po několika hodinách jednání na neoficiálním zasedání v Alžíru, kde se konala energetická konference. Konkrétní kvóty pro jednotlivé členské země budou stanoveny na oficiálním zasedání ve Vídni v listopadu. Dohoda prakticky znovu zavádí těžební limit, který ropný kartel opustil zhruba před rokem.

„OPEC dnes učinil mimořádné rozhodnutí,“ prohlásil íránský ministr ropného průmyslu Bížan Zangáne. Právě spor Íránu se Saúdskou Arábií, která je největším těžařem v rámci kartelu, zabránil vzniku dohody o snížení těžby již na počátku tohoto roku. Írán nechtěl omezovat svou těžbu, dokud se mu nepodaří zvýšit produkci na úroveň před sankcemi, které vůči Íránu v minulých letech uplatňovaly západní země. Saúdská Arábie pak odmítala omezovat těžbu, pokud se k dohodě nepřipojí i Írán.

Mnoho obchodníků uvádí, že je ohromilo, že se kartelu podařilo po letech tahanic dosáhnout kompromisu. Nicméně další upozorňují, že chtějí vidět detaily. „Je to první dohoda OPEC za osm let! Kartel ukázal, že na něm stále záleží, dokonce i v době břidlic! To je konec těžební války a OPEC hlásí vítězství,“ uvedl analytik společnosti Price Futures Group Phil Flynn.

Někteří analytici však nejsou tak optimističtí a varují, že dohoda může nakonec ještě zkrachovat. „Dohodli se, že se dohodnou - je to stále jednání,“ řekl Larry Goldstein z Energy Policy Research Foundation. Upozornil, že je stále známo jen málo detailů nebo čísel.

Ministr pro energetiku Saúdské Arábie Chálid Fálih již v úterý uvedl, že v rámci případné dohody by Íránu, Nigérii a Libyi měla být umožněna těžba „na maximální úrovni, která má smysl“. To byl posun od předchozích vyjádření Rijádu, že sníží těžbu pouze v případě, že tak učiní i další členové kartelu a nečlenské země.

Podle zdroje z OPEC Saúdská Arábie nabídla snížení těžby z letního maxima 10,7 milionu barelů denně na zhruba 10,2 milionu, pokud bude Írán souhlasit se zmrazením těžby na současné úrovni 3,6 až 3,7 milionu barelů denně.

Levná ropa znamená problémy

Nízké ceny ropy způsobily problémy mnoha ekonomikám členských zemí kartelu i nečlenským zemím. Saúdské Arábii letos již druhým rokem hrozí rozpočtový deficit, ekonomika stagnuje a země byla donucena snížit mzdy státních zaměstnanců.

Světové ceny ropy začátkem letošního roku vinou silného převisu nabídky nad poptávkou poprvé za 12 let sestoupily pod 30 dolarů za barel. Později sice část ztrát smazaly, i tak ale zůstávají hluboko pod úrovněmi z první poloviny roku 2014, kdy výrazně přesahovaly hranici 100 dolarů za barel. Ve středu ceny ropy v reakci na zprávy, že OPEC uzavřel dohodu, stouply o šest procent.

Dnešní obchodování v Asii sice zahájila ropa dalším růstem až na 49,09 dolaru za barel, nejvýše od začátku září. Později však cena klesla. Důvodem jsou pochyby o realizaci plánu na snížení těžby.

Dvoudenní vývoj ropy Brent:

