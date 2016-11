OPEC schválil první snížení těžby ropy za osm let

Cílem omezení produkce je podpořit ceny ropy, které se teď drží pod 50 dolary za barel. Podle některých prognóz by se nyní ceny mohly vyšplhat až k 60 dolarům za barel.

„Nervozita před posledním listopadovým dnem rozhýbala trh a cena ropy klesla ke 46 dolarům za barel. Dnešní vídeňské rozhodnutí vrací ropu zpět k úrovním 50 dolarům,“ komentoval zprávu analytik záložny Creditas Roman Koděra. Komoditní a akciové trhy na tuto informaci podle něj reagují pozitivně a posilují.

„Dnešní rozhodnutí OPEC může zdražit ceny benzinu a nafty až o čtyři koruny na litr. Toto zdražení by se mělo projevit během následujících tří až čtyř měsíců. Růst (cen) ropy bude pomáhat růstu cen všech energií včetně uhlí, zemního plynu či silové elektřiny,“ řekl analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. Jediný impulz pro levnější pohonné hmoty vidí jen v ukončení intervence České národní banky, které by podle něj mohlo přijít během první poloviny příštího roku. Bostl také řekl, že posílením koruny by se efekt dražší ropy částečně vyrušil. Současné ceny pohonných hmot se podle něj stávají zřejmě na delší čas novými minimy.

OPEC se na celosvětové produkci ropy podílí zhruba třetinou. Otázkou zůstává, jak na dohodu kartelu zareagují nečlenské země, zejména pak Rusko.

Světové ceny ropy začátkem letošního roku vinou nadbytečných dodávek na trh poprvé za 12 let sestoupily pod 30 dolarů za barel. Později sice část ztrát smazaly, dál ale zůstávají hluboko pod úrovněmi z první poloviny roku 2014, kdy výrazně přesahovaly 100 dolarů za barel.

