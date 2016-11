Okamura chce ve sněmovních volbách až deset procent. Chce se podílet na jednání o nové vládě

„Co se týče sněmovních voleb, očekáváme, že by ten výsledek mohl být mezi osmi a deseti procenty. Je to z toho důvodu, že v době krajských voleb kvůli mediální blokádě a cenzuře od mainstreamových médií značná část občanů ani neznala naše hnutí Svoboda a přímá demokracie. Krajské volby tuto informovanost zásadním způsobem posunuly,“ řekl Okamura. Celostátní výsledek SPD v krajských volbách se pohyboval kolem pěti procent, obdobnou podporu přisuzují straně i aktuální průzkumy veřejného mínění.

„Musíme usilovat o dvouciferný výsledek, protože to nám dává velkou šanci být partnerem v koaličních jednáních, a to znamená prosadit náš koaliční program,“ řekl Okamura. Připomněl, že se SPD podařilo dostat do vládní koalice v Ústeckém kraji, kde do koaliční smlouvy prosadila zákaz přijímání migrantů na území kraje a vytvoření návrhu zákona o přímé volbě a odvolatelnosti starostů a hejtmanů.

Celostátní konference SPD dnes schválila rozhodnutí kandidovat příští rok bez SPO. „Hnutí bude v těchto volbách kandidovat samostatně a volebním lídrem bude předseda hnutí Tomio Okamura,“ uvádí se v závěrečném prohlášení konference. Letos SPD ve většině krajů kandidovala společně s SPO a uspěla v deseti ze 13 krajů. Okamura to označil za „relativně dobrý úspěch“.

Podle Okamury k rozhodnutí o samostatné kandidatuře přispěla skutečnost, že koalice dvou stran by pro vstup do Sněmovny musela získat nejméně deset procent hlasů. Podle něj se ale SPD nebrání tomu, aby na její kandidátce byly osobnosti, které nejsou členy hnutí. „Pochopitelně to neuzavírá úplně vrátka pro spolupráci s osobnostmi a s výraznými kandidáty z regionů České republiky. Nicméně to usnesení zní jasně, že je potřeba jít pod vlajkou SPD,“ řekl Okamura na tiskové konferenci.

Okamura předtím v projevu k delegátům sjezdu uvedl, že sněmovní volby na podzim příštího roku budou pro SPD klíčové. „Je to poslední moment, kdy můžeme čekat důvěru našich občanů. Pokud neuspějeme, tak vyroste v České republice jiná alternativa a naše hnutí skončí,“ varoval.

SPD na dnešní konferenci nejednala o kandidátovi do prezidentských voleb. Podle Okamury se hnutí rozhodne, zda představí vlastního kandidáta nebo podpoří jiného, až příští rok na jaře.