Odvolání prezidenta: Trumpovi poradci doporučují Clintonovu obranu

Donald Trump by se měl inspirovat strategií bývalého prezidenta Billa Clintona. Poradci současného prezidenta, který před nástupem do funkce v politice nepůsobil, se jej snaží přesvědčit, aby si zbytečně nedělal nepřátele mezi republikány, které poslední týdny bombarduje kritickými poznámkami, jak jinak než přes twitterový účet. Upozornil na to deník Washington Post.

V Trumpově myšlenkovém světě existují v americkém Kongresu jen dvě oddělené entity, republikáni a demokraté. Tak to ale v reálné politice nefunguje. Nejlépe uměl „triangulovat“, tedy spojovat témata pro republikány i demokraty, Bill Clinton.

Co to je triangulace? Čtěte blog Miroslava Zámečníka:

„Bill Clinton dovedl triangulaci k dokonalosti,“ uvedl pro Washington Post Barry Bennett, bývalý Trumpův poradce během kampaně.

Clinton se dokázal připravit v roce 1996 na znovuzvolení, i když během svého prvního mandátu v roce 1994 demokraté ve volbách utrpěli výraznou porážku a republikáni ovládli Kongres. Proto je chování Trumpa v dnešní době velmi riskantní, když si prezident dělá nepřátele ze spojenců v obou komorách parlamentu už po sedmi měsících v úřadu.

I když republikáni ovládají obě komory, po volbách v listopadu 2018 by mohli ztratit většinu ve Sněmovně reprezentantů. Tam by demokraté mohli spustit proceduru impeachmentu prezidenta. „Tento scénář představuje pro Trumpa větší nebezpečí než pouhé volební ztráty,“ napsal americký deník.

Také Newsweek varoval před tím, že pokud si Trump poštve proti sobě vlivné republikány, nemusel by mít dost spojenců, aby jej před demokraty v Kongresu ochránili. Ti jej mohou „grilovat“ kvůli jeho financím, placení daní nebo vztahům s Ruskem.

Duševní rozpoložení Trumpa trápí některé politiky:

Naopak jiní analytici vidí v Trumpově snaze boje proti republikánům dobrou strategii. „Nikdo nemá rád Kongres. Nikdo nemá rád vedení republikánů ani vedení demokratů. Kritizuje nečinnost tam, kam skutečně patří,“ zastává se prezidenta Roger Stone, agitátor, který je Trumpovi blízký.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.