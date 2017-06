Odsouzený exnáměstek ministerstva práce Šiška zvažuje dovolání

Původní trest mu minulou středu soud o dva roky snížil. Zrušil mu zároveň povinnost nahradit státu škodu 282 milionů korun. S rozsudkem ale nesouhlasí a podle právního zástupce Tomáše Sokola nyní zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu. „Myslím si, že ano. Neznám zatím odůvodnění soudu, ale z mého pohledu je to ta samá písnička jako v jiných věcech. Celé ministerstvo na něčem pracuje, nikdo nenamítá nic proti obsahu ani proti formě a pak to odnese ten, kdo podepisoval dokumenty,“ míní Sokol.

Kvůli Šiškovým trestním kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09). „Vladimír Šiška umí vyjednávat tak, aby směřoval k dosažení cíle, a to potvrzují i firmy, které mají zakázky na ministerstvu. Pokud se nám podařilo velmi razantně snížit provozní náklady tak, že to dělají za dvoutřetinovou nebo poloviční cenu, tak je to důvod, proč s ním spolupracuji,“ popsal Šišku týdeníku Euro v roce 2013 ministr Drábek.

Pro sepsání dovolání k Nejvyššímu soudu bude klíčové písemné odůvodnění rozsudku. „Bez něho nedokážu analyzovat úvahu soudu. Jisté je, že oproti soudu prvého stupně nebylo klientovo jednání kvalifikováno jako porušování povinností při správě cizího majetku, a také byla zrušena povinnost zaplatit údajnou vysokou škodu, která nevznikla. To je jistě potěšující,“ komentuje rozsudek nad Šiškou Sokol.

Čtyři roky odnětí svobody jsou ale podle něj oproti původním šesti o něco příznivějším trestem. Verdikt je ze Sokolova pohledu nicméně stejně krutý. „Musím ale respektovat rozhodnutí soudu. Klient měl zvýhodnit jednoho dodavatele služby pro ministerstvo, ale zatím nevím, na úkor kterého,“ pokračuje Sokol. Právě to zjistí až z písemného odůvodnění rozsudku Vrchního soudu.

„Udělal to za situace, kdy se ani znalci dodnes nedohodli, jestli mohl, protože existovala rámcová smlouva, na jejím základě mohl služby objednat, anebo už je to je mimo tuto smlouvu, a bylo třeba dodavatele vysoutěžit. Z mého pohledu krajně nepřehledná situace a také poučení. Vyhněte se státním zakázkám, vyhněte se rozhodování o nich, vyhněte se odpovědným funkcím ve státní správě,“ varuje Sokol.

Vrchní soud je nepochybně názoru, že jeho klient udělal chybu. Sokol si ale myslí, že nikoli. „Pravdu má soud v meritu věci, a já v tom, že kdyby klient nebyl tak agilní a nechal věci běžet svojí cestou, nemusel mít nepříjemnosti. Anebo ještě lépe, kdyby nikdy nebyl náměstkem ministra,“ míní Sokol.

Soud druhé instance přitom zčásti přistoupil na Šiškovu argumentaci při obhajobě. „Vrchní soud nezpochybňuje obhajobu obžalovaného Šišky, že bylo třeba přistoupit k nějakým úsporám, že měl k úsporám zadání ze strany vlády a že byl v časové tísni. Ani za této situace ale nemohl zvolit tu cestu, že vědomě obešel zákon o veřejných zakázkách, byť by se domníval, že je to nejlepší způsob, jak danou situaci vyřešit,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Pavla Augustinová.

Druhému obžalovanému, bývalému řediteli odboru ministerstva vnitra Miroslavu Dudovi, pak soud potvrdil tříletou podmínku s maximální pětiletou zkušební dobou. Ani Duda nemusí uhradit škodu. V jeho případě mělo jít 1,1 milionu korun, které vnitro zaplatilo jako pokutu antimonopolnímu úřadu. Soudkyně Augustinová řekla, že přesunutím peněz z jedné kapitoly státního rozpočtu do jiné škoda státu nevznikla.

Škoda vypadla

Vladimír Šiška v roce 2011 jako první náměstek ministerstva práce a sociálních věcí sám rozhodl o změně systému výplaty dávek. Zakázku pak zadal bez výběrového řízení namísto toho, aby dodavatele systému nechal vybrat v tendru na základě nejnižší nabídnuté ceny. „Záměrně rezignoval na dodržení pravidel hospodářské soutěže, protože jeho záměrem bylo zadat zakázku pouze Fujitsu Technology,“ popsala Šiškovu trestnou činnost soudkyně.

Kvůli tomu, aby zakázku dostala Fujitsu, Šiška podle soudu ohnul pomocí dodatků podmínky rámcové smlouvy, kterou mělo od roku 2008 uzavřenou ministerstvo vnitra. Umožnily mu to Dudovy podpisy. „Obžalovaný Duda se sám hájil tím, že byl odborníkem. I proto máme za to, že musel vědět, že dodatky jsou v rozporu s rámcovou smlouvou,“ vysvětlila soudkyně.

Ke snížení trestu u Šišky přistoupil Vrchní soud proto, že z popisu jeho skutku vypadl znak způsobené škody a přihlédl také k jeho dosavadní bezúhonnosti. Policie i přes důkladnou prověrku pohybu peněz na účtech Šišky a jeho manželky neprokázala, že by byl Šiška veden motivem osobního prospěchu. Senát Vrchního soudu zdůraznil, že Šiška byl hlavním pachatelem trestné činnosti, a proto mu na rozdíl od Dudy nelze uložit pouze výchovný trest.

Vladimír Šiška je kvůli svému působení na ministerstvu obžalován také kvůli pokusu zadat miliardovou zakázku na kontrolu vyplácení sociálních dávek firmě IBM a kvůli údajnému vydírání jednatele firmy OKsystem Martina Procházky. Působení této společnosti, která léta získává na ministerstvu řadu zakázek bez řádných soutěží, je také minimálně diskutabilní, ne-li předmětem zahájení jiného vyšetřování. Navíc právě spory Šišky s Procházkou vyústily v jeho peripetie se zákonem.

