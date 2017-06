Odporné prohlášení. Írán kritizoval Trumpovy projevy soustrasti k útokům v Teheránu

Šéf Bílého domu ve středu uvedl, že se modlí za oběti středečních útoků na budovu parlamentu a mauzoleum zakladatele islámské republiky ajatolláha Rúholláha Chomejního, k nimž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Sebevražední atentátníci a další ozbrojenci při útocích zabili nejméně 13 lidí a přes 40 zranili.

„Truchlíme a modlíme se za nevinné oběti teroristických útoků v Íránu a za íránský lid, který prochází takovým problematickým obdobím,“ napsal v prohlášení Trump.

Americký prezident ale zároveň poznamenal, že i státům, které podporují teroristické organizace, hrozí, že se samy stanou obětí zla, jemuž pomáhají. Teherán opakovaně čelí nařčením, že podporuje šíitská radikální hnutí v regionu. Islámský stát se hlásí k sunnitské větvi islámu.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship