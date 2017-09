ODA dostala pokutu za chybu na letáku. Bude se bránit žalobou

Úřad začal fungovat letos. Nedávno zahájil první vlnu několika správních řízení, která souvisejí s říjnovými volbami do Sněmovny. Nyní rozhodl o prvním z nich, u kterého se potvrdilo porušení pravidel vedení volební kampaně. „S ohledem na skutečnost, že je správní řízení neveřejné a rozhodnutí může být napadeno správní žalobou a že není ambicí úřadu zasahovat do volební kampaně nad rámec zákonných povinností, zejména pak volební kampaň ovlivňovat, nebude úřad do vyhlášení konečného výsledku voleb zveřejňovat podrobnější informace,“ uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Mluvčí ODA Miloš Němeček potvrdil, že strana skutečně pokutu dostala.

„Vzhledem k tomu, že se s rozhodnutím úřadu neztotožňujeme, rozhodla se ODA bránit proti rozhodnutí úřadu podáním správní žaloby. K tomu nás vede i skutečnost, že se nelze proti tomuto rozhodnutí odvolat, ani jej přezkoumat ve správním řízení,“ uvedl Němeček.

Leták se objevil jako inzerce v příloze dvou týdeníků a v celostátním deníku. Kandidující subjekt však nezajistil na letáku informace o zadavateli a zpracovateli. Byl přitom označený názvem i zkratkou obviněného subjektu. „Současně se jednalo o volební kampaň ve vlastní prospěch. Domníváme se, že výše pokuty dostatečně zohledňuje nižší společenskou škodlivost přestupku v kontextu možného rozsahu pokuty od 10 tisíc do 100 tisíc korun a současně plní i preventivní funkci správního trestu,“ uvedl Weis.

Už přišel kouzelník? Kapesní průvodce politickými sliby, verze 2017

Úřad zahájil v souvislosti s volbami zatím osm správních řízení. Nejčastěji subjektům vytýká neoznačení volebních materiálů informacemi o zadavateli a zpracovateli nebo účast ve volební kampani bez předchozí registrace. Další správní řízení, která však s podzimními volbami nesouvisejí, ještě chystá.

Úřad vznikl letos v Brně. Jeho úkolem je kontrola financování politických stran a hnutí, což dosud dělá kontrolní výbor Sněmovny. Úřad si od něj agendu postupně převezme. Bude hlídat i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní. U sněmovních voleb je to 90 milionů korun.

Dále čtěte: