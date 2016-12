Obyvatel Česka přibylo, hlavně díky migraci ze Slovenska a Ukrajiny

V prvních devíti měsících roku se živě narodilo 85 400 dětí, meziročně o 1200 více. Z toho se 48,6 procenta dětí narodilo svobodným matkám, což je meziroční růst o procentní bod. Proti loňskému roku byl vyšší počet prvorozených dětí, v dalších pořadích naopak dětí mírně ubylo. Mezi rodičkami převažovaly ženy ve věku 30 a 31 let, prvorodičky byly nejčastěji devětadvacetileté.

Od ledna do konce září zemřelo 79 400 obyvatel Česka. Je to o pět tisíc méně než loni, kdy byl ale počet zemřelých za tři čtvrtletí nejvyšší za posledních 18 let. Muži umírali v průměru ve věku 72,2 let, ženy ve věku 79,1 let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 239 dětí, o 33 více než ve stejném období loni.

Manželství uzavřelo za tři čtvrtletí 43 400 párů, meziročně o 1700 více. Nejvíce sňatků se konalo v červnu. Proti loňsku přibylo jak prvních sňatků, tak sňatků vyšších pořadí. Ve více než dvou třetinách případů uzavřeli sňatek dva dosud svobodní snoubenci.

Rozvodů bylo 19 200, což je zhruba stejně jako loni. Rozvodem bylo dotčeno 17 600 nezletilých dětí. „Nejčetnější byly rozvody v devátém roce trvání manželství, odrážejíce vysoký počet sňatků v roce 2007. Intenzita rozvodovosti byla však nejvyšší ve čtvrtém až šestém roce manželství,“ uvedli statistici.

Do Česka se do konce září přistěhovalo zhruba 27 600 lidí. Naopak do zahraničí se vystěhovalo přibližně 15 100 lidí, z toho nejvíce občanů Česka, Ukrajiny a Ruska.

