Obstrukce? Pelikán odmítl zprostit Zemana mlčenlivosti pro slyšení před komisí

„Musím to brát jako obstrukci ministra spravedlnosti za hnutí ANO, které od počátku nesouhlasilo se zřízením komise,“ řekl dnes Plíšek. Pelikán argumentuje tím, že zákon vyžaduje pro zbavení mlčenlivosti vážné důvody. Žádná ze dvou dosavadních žádostí požadavkům zákona podle ministra neodpovídá.

„Zmíněné vážné důvody nebyly ani v jedné z doručených žádostí uvedené. Z tohoto důvodu nebylo možné žádosti o zbavení mlčenlivosti zatím vyhovět. Nejedná se schválnost či obstrukci, ale dodržování zákona o státním zastupitelství,“ sdělil Pelikán prostřednictvím mluvčí ministerstva. Plíšek ale říká, že žádosti byly konzultovány s právníky a další svědci na základě prakticky stejné žádosti zproštěni mlčenlivosti jinými lidmi byli.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s předsedou ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Živé policejní spisy jsem s Babišem neprobíral, zopakoval novinář Přibil

Plíšek uvedl, že Pelikánovo rozhodnutí nebude mít na práci komise zásadní dopad. Navzdory tomu s ním bude chtít o záležitosti debatovat na úterním jednání komise, na které byl ministr pozván. Dorazit by měl také Zeman, ač o konkrétních případech úniků nebude moci vypovídat.

S Pelikánem, jenž podle předsedy mlčenlivosti zbaven byl, by měla komise podle Plíška probrat jeho pohled na kontrolní nástroje ve vztahu k neoprávněnému nakládání s vyšetřovacími spisy a opatření, která by takovému jednání bránila. V obdobném duchu by se mělo nést rovněž Zemanovo slyšení. Před komisi by měla v úterý předstoupit také pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

