Oba kandidáti na německého kancléře už odvolili

Když se ho novináři ptali, kolik hlasů jeho SPD dostane, odvětil: „Dost na to, abych se stal kancléřem.“ Předvolební průzkumy to ale viděly dost jinak. Sociální demokracie s podporou kolem 22 procent podle nich ztrácela zhruba 14 procentních bodů na CDU/CSU. Že to s jeho stranou nevypadá dobře, uznal ve volební místnosti ve středoněmeckém Goslaru i sociálnědemokratický ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Výrazně více důvodů k optimismu má kancléřka Merkelová, jejíž strana měla v průzkumech podporu kolem 36 procent. Žena, která v čele spolkové vlády stojí už 12 let, hlasovala dnes za doprovodu svého manžela Joachima Sauera v centru metropole. Ani mlha a deštivé počasí neodradily desítky novinářů, aby ji při tom sledovaly. Kancléřka svou volbu nikterak nekomentovala.

Své hlasy už odevzdala i většina čelných představitelů menších stran, včetně Cema Özdemira ze strany Zelených, Dietmara Bartsche z Levice nebo Frauke Petryové z Alternativy pro Německo (AfD).

Němci jsou už vůči hybridním akcím Kremlu imunní Bitva o Berlín 2017. Jak ovlivní německé volby Kreml?

Řada politiků dnes oprávněné voliče vyzvala, aby skutečně přišli hlasovat. Učinil tak i prezident Frank-Walter Steinmeier. „Volební právo je občanské právo,“ uvedl Steinmeier v příspěvku v listu Bild am Sonntag. „Pro mě je v demokracii občanským právem nejvznešenějším. Jděte volit!“ apeloval. Kdo nepřijde k volbám, nechá podle něj za sebe o budoucnosti země rozhodovat jiné. K účasti ve volbách jménem německé vlády na twitteru vyzval také její mluvčí Steffen Seibert.

Odborníci očekávají, že by volební účast mohla být letos o něco vyšší než před čtyřmi lety díky mobilizačnímu efektu protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo. Ta dokázala v uplynulých letech k zemským volbám přilákat řadu nevoličů, hodně lidí chce zase hlasovat proti AfD.

Při posledních volbách v roce 2013 přišlo 71,5 procenta oprávněných voličů, v roce 2009 to bylo zatím nejméně - 70,8 procenta. O dnešní poměrně vysoké volební účasti svědčí dosavadní zprávy z většiny regionů. Vyšší volební účast než před čtyřmi lety hlásí Hamburk, Mnichov nebo Stuttgart. V Postupimi se před volebními místnostmi tvoří fronty.

