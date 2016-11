Novým prezidentem Interpolu se stal Číňan

Novým prezidentem mezinárodní policejní organizace Interpol byl zvolen náměstek ministra čínské veřejné bezpečnosti Meng Chung-wej. Interpol to dnes oficiálně oznámil ze svého sídla ve francouzském Lyonu. Zvolení vysokého představitele čínské bezpečnosti do čela Interpolu nicméně vyvolává obavy, že by Čína mohla jeho postavení využít při pronásledování disidentů po celém světě, napsal britský deník The Guardian.