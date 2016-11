Nový Zéland zasáhlo silné zemětřesení, čekají se obrovské tsunami

Podle novozélandské policie zemřel jeden člověk při zřícení budovy v přístavu Kaikoura. List New Zealand Herald uvedl, že další člověk zemřel na infarkt. Podle premiéra v současnosti nic nenaznačuje, že by se měl počet obětí zvyšovat.

Epicentrum otřesů se nacházelo asi 90 kilometrů severovýchodně od novozélandského města Christchurch. Zemětřesení bylo podle USGS mělké, ohnisko otřesů leželo jen asi deset kilometrů pod zemí. Otřesy, které byly údajně cítit po celé zemi od Aucklandu na severu země až po Dunedin na jihu, byly zaznamenány po půlnoci z neděle na pondělí místního času (dnes po poledni SEČ).

Novozélandská civilní obrana doporučila občanům žijícím na východním pobřeží, aby se kvůli hrozbě přívalové vlny cunami uchýlili do výše položených míst nebo do vnitrozemí. Kvůli obavám z vln, které by prý v některých oblastech mohly dosáhnout až pěti metrů, opustily své domovy tisíce lidí. „První vlny dorazily, na posouzení dopadů je však příliš brzy,“ uvedla Sarah Stuartová-Blacková z ministerstva civilní obrany. „Příští vlny mohou být větší,“ dodala.

Podle očitých svědků je v místě nejsilnějších otřesů poškozeno nebo zničeno dálkové elektrické vedení a telefonní linky. Nefungují linky tísňového volání, vypadává internet. Otřesy údajně trvaly několik minut a následovala po nich během hodiny ještě série dalších o síle víc než šest stupňů. Na sociálních sítích se objevují snímky poškozených interiérů a poničených domů.

Hotely ve městě Christchurch byly spěšně evakuovány. V hlavním městě Wellingtonu, které leží asi 300 kilometrů od epicentra, se rozezněly sirény a lidé v panice vybíhali do ulic. Z lokality Cheviot ležící v centru zemětřesení jsou podle listu New Zealand Herald hlášeny značně poškozené budovy.

„Situaci sledujeme a jsme v kontaktu s naším generálním konzulátem v Sydney,“ řekla Valentová. Na Novém Zélandu má Česko honorární konzulát v Aucklandu. Podle dobrovolné databáze cestovatelů DROZD je nyní v oblasti Nového Zélandu registrováno 175 českých občanů.

„Spala jsem, probudily mne zvláštní pohyby a zvláštní hluk. Nejprve jsem si myslela, že se mi něco zdá, ale potom jsem vstala a hýbala se jakoby se mnou podlaha,“ řekla serveru Lidovky.cz Eva Hanáková, kterou zemětřesení zastihlo v hotelu ve městě Christchurch. „Prvních pár minut jsem vůbec netušila, co to je, pak mi došlo, že je to zemětřesení. Mezitím už na chodbě bylo slyšet křik lidí a začaly se spouštět alarmy,“ dodala. Situace se podle ní uklidnila po příchodu manažerů hotelu, kteří hosty ujišťovali, že by se nic závažného nemělo stát.

Nový Zéland leží v oblasti takzvaného Ohnivého kruhu v Tichém oceánu, zemětřesení jsou zde častá. Zatím poslední o síle 7,1 stupně postihlo ostrovy počátkem září. Téměř čtyřistatisícový Christchurch zasáhlo mocné zemětřesení i letos v únoru, několik lidí bylo zraněno.

Velká katastrofa zasáhla Christchurch v únoru 2011. Otřesy o síle 6,3 stupně tehdy zabily 183 lidí a srovnaly se zemí velkou část města včetně katedrály. Následky jsou ve městě patrné dodnes.