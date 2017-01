Noviny budou mít nižší DPH, Sněmovna přehlasovala Zemana

Na podporu změny zákona a proti prezidentovu vetu dnes hlasovalo 133 poslanců napříč kluby s výjimkou poslanců hnutí ANO, kteří byli proti novele. Na její podporu hlasoval z klubu ANO pouze Martin Komárek.

Novelu ve Sněmovně předložili v září 2015 poslanci KSČM, kteří tak chtěli zvýšit prodej tisku. Vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas, přesto ho Sněmovna loni v listopadu schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Spoluautor návrhu, poslanec KSČM Jiří Dolejš dnes popsal změnu zákona jako malý krok na dlouhé cestě. Podle něj mimo jiné usnadní pestrost nabídky pro čtenáře.

Zeman se ztotožnil s negativním stanoviskem vlády a novelu loni v prosinci vetoval. Poukázal například na to, že s výpadkem inkasa daně nepočítá schválený státní rozpočet na letošní rok. Zeman nesouhlasí také s tím, že by snížení sazby daně vedlo k nižší ceně novin a časopisů a zvýšil se tak jejich prodej. Je to podle něj nereálné.

Vláda ve svém záporném stanovisku upozornila na půlmiliardový dopad na rozpočet. Uvedla, že novela není v souladu s cíli vlády v oblasti daní. Kabinet také zpochybňoval tvrzení, že nižší daň povede ke zvýšení prodejů.

Schválení úpravy má podle ředitele Unie vydavatelů Jozefa Šabľy zásadní význam pro budoucnost tisku v České republice, který prochází složitým obdobím vývoje, vyznačujícím se především dlouhodobým poklesem prodeje. „Unie vydavatelů vítá tento krok, kterým poslanci prokázali, že si uvědomují, že vydavatelé se nacházejí v nelehké době přechodu do digitálního prostředí,“ uvedl. K tomu, aby mohli plnit svou úlohu pojistky demokracie, potřebují podporu státu, tak jako je to ve vyspělých demokraciích běžné, dodal.

České noviny a časopisy patří podle mluvčí vydavatelství Vltava Labe Media Lenky Brandtové mezi nejlevnější na světě a jsou i celkově levnější než noviny a časopisy v okolních zemích. Přitom náklady na tisk jsou stejné, protože papír, barvy a další materiál kupují vydavatelé na mezinárodních trzích za světové ceny. „Snížení DPH se projeví v ekonomice vydavatelství, jež tak budou méně tlačena ke snižování nákladů, které zhoršuje kvalitu obsahu. Nižší DPH by se tedy měla projevit ve vyšší kvalitě novin a časopisů. Bohužel kvůli vetu pana prezidenta změna DPH vstoupí v platnost už po začátku roku, na který bylo vybráno předplatné s vyšší DPH,“ dodala.

Druhá snížená sazba DPH deset procent se nyní vztahuje na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a také na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

