"Nic jsem nevzdal!" Rozhovor s miliardářem Dědkem, který si náhle rozmyslel kandidaturu do parlamentu

Pak přišel Dalibor Dědek, svérázný jablonecký podnikatel, který od 90. let vybudoval z Jablotronu světového hráče na poli zabezpečovací elektroniky. Miliardář se silným příběhem zapůsobil jako magnet a Starostů bylo najednou všude plno.

Týdeníku Euro poskytl Dědek obsáhlý rozhovor, kde mluví o svých vizích České republiky, názorech na favorita nadcházejících voleb Andreje Babiše i řešení uprchlické otázky. Nebyl to úplně tradiční rozhovor, vznikal na etapy. Poprvé jsme s ním mluvili, když se ještě považoval za politika, podruhé po rozhodnutí nekandidovat do Poslanecké sněmovny.

Dědek nicméně tvrdí, že se STAN nekončí a že bude usilovat o „očistu tuzemské politiky“. Není oficiálním členem strany, za stranu nekandiduje, ale bude jí pomáhat v organizaci předvolební kampaně. Miliardář ustoupil do pozadí. Stal se čímsi jako volebním manažerem.

Po necelém měsíci „politické kariéry“ jste se rozhodl, že nebudete kandidovat. Jaká teď bude ve STAN vaše role?

Mám v ní roli člověka, který za hnutím maximálně stojí a bude dělat její propagaci. Hledal jsem pro STAN slušné lidi a pořád je mým cílem dostat do politiky slušné lidi. Moje rezignace vychází z toho, že jsme si nechali udělat sociologický průzkum z prvních tří týdnů – jak já říkám – „stanování“ (tj. období hnutí STAN po rozchodu s lidovci, kdy se Dědek přidal, pozn. red.) a výsledky nám ukazují, že se staly dvě základní chyby. Poslouchalo se mi to velmi blbě.

Jaké chyby?

První je ta, že Dědek je miliardář, který se dere k moci. Zadruhé fakt, že hledáme slušné lidi, evokoval, že ve STAN slušní lidé nejsou. To jsou klíčové věci. Navíc se začalo spekulovat, že Dědek vytváří ve straně vlastní frakci, takže STAN je nejednotný.

Nebylo to ale trochu zbabělé, že jste svou kandidaturu do sněmovny vzdal tak brzy?

Co je na tom zbabělého? Vždyť jsem nic nevzdal! Budu na tom makat ještě víc. Mým cílem není dostat Dědka do parlamentu.

Ale když budete v parlamentu, budou se vám vaše cíle prosazovat jednodušeji...

Prosím vás: já do parlamentu nejdu plnit vlastní cíle. Chci, aby do parlamentu přišli slušní lidé. Moje myšlenky jsou sladěné s programem STAN a na tom se nic nemění. Není to krok zpátky, ani náhodou.

Věnoval jste straně tři miliony korun. Budete tedy pokračovat jako organizátor kampaně?

Jednak sháním další lidi, kteří by straně dali peníze, a daří se mi to. A chci pracovat v kampani. Chci jezdit a komunikovat v celé republice, a nikoli jen v Ústeckém kraji. Kdybych kandidoval, musel bych „propálit“ mnoho času ve svém volebním Ústeckém kraji, o kterém toho s odpuštěním vím velmi málo. A poté, co je tam pan Popovič a další, tak Dědek tam potřeba není a bylo by ho tam škoda.

Čtěte komentář: S pitomci nejdu

Připadá mi nelogické, že byste se po třech týdnech spoléhal na průzkumy?

Jsou nějaké věci, které vyplývají z průzkumů, ale řídím se i intuicí. Hrome, vždyť to má sakramentskou logiku a je to pravda. STAN musí jít jednotně. Ujistil jsem se navíc, že v hnutí jsou slušní lidé. A já chci, aby se do parlamentu dostali slušní lidé. A to neuděláte tím, že tam dostanete jednoho Dědka.

Byl jste výraznou tváří strany. Myslíte, že to STAN nepoškodí a dostane se vůbec do parlamentu?

Já pořád jsem výraznou tváří strany. Jdu dělat všechno pro to, aby STAN dostal víc hlasů. A jestliže si někdo myslí, že to Dědek vzdal, sakramentsky se mýlí. Musím působit navenek. Budu dál mluvit za stranu. Moje role je burcovat národ, aby volil STAN. Chci pro tuto zemi něco udělat. Pokud tam budou všichni ti Bendové, tak se nikdy nic nepohne. Přivedl jsem na kandidátky osobnosti. Nejsou to žádní akademici, kteří říkají nesmysly, ale mají za sebou úspěch v obcích.

Celý rozhovor s Daliborem Dědkem najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 28. srpna a ke stažení je na www.alza.cz/euro