Němcovovi vrazi měli záložní plán

Vrazi vůdce ruské opozice Borise Němcova měli připravený záložní plán pro případ, že by se atentát v centru Moskvy nevydařil. Ruským novinářům to dnes řekla prokurátorka Marija Semeněnková, která se případem zabývá. Pětici obžalovaných z Němcovovy vraždy dnes soud poslal na dlouhá léta do vězení, hlavní vykonavatel činu Zaur Dadajev byl odsouzen na dvacet let.