Nekončící trápení žalobce. Vyšetřování Sisáka stále provází nezdary

Nově detektivové z jeho popudu obvinili českobudějovickou soudkyni Marii Červenkovou ze zneužití pravomoci veřejného činitele. „Je podezřelá, že způsobila vážnou újmu několika účastníkům insolvenčního řízení a zároveň zajistila prospěch akcionáři dlužníka,“ oznámil Borgula. Trestný čin podle něj spočívá „ve výkonu funkce soudce v rozporu s jeho povinnostmi a v rozporu s povinnostmi uloženými insolvenčním zákonem“. Soudkyni tak hrozí jeden rok až pět let za mřížemi.

V případu Via Chem Group, se kterým stíhání Červinkové souvisí, jde o údajné manipulace s insolvenčními řízeními. Detektivové obvinili aktéry ze zvýhodnění či poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při tomto řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu.

Případ souvisí s reorganizací Via Chem Group (vlastníka ústecké Setuzy), kterou přitom schválili věřitelé. Zmanipulovaná insolvence byla podle textu obvinění potřeba, aby Setuza zůstala pod vlivem miliardáře Sisáka, který je stíhán se svým advokátem Ivo Halou a dalšími lidmi.

Když protikorupční detektivové z Borgulova popudu na počátku roku Sisáka a spol. zatýkali, uniklo jim, že jedou oba služebně na Slovensko, a tak je do „klepet“ nedostali. Žalobce detektivy podezříval z úniku informací, šéf týmu následně rezignoval a odůvodnil to tím, že s Borgulou se nedá spolupracovat.

I o Sisákovi píše ve své nové knize bývalý premiér Topolánek:

Žalobce ale má ještě větší problém. Vznesl námitku ohledně podjatosti českobudějovického insolvenčního soudce Miroslava Veselého a doložil to odposlechy z trestního řízení. Jenže pražský vrchní soud návrh smetl s tím, že problém nepředstavují jen odposlechy, ale i to, že Borgula policii nařídil dodatečně zpracovat zprávu o důkazech proti Veselému, přestože nebyl a ani není v Sisákově kauze obviněn.

„Jestliže lze uvedený důkaz použít jen v trestním řízení, pak v civilním řízení, v rámci posouzení námitky podjatosti, takový důkaz provést nelze. Měl-li být proveden a využit proti osobě soudce, proti němuž žádné trestní stíhání vedeno není,“ stojí ve verdiktu. Odposlechy by proti Veselému bylo možné podle soudu použít pouze na základě trestního řádu.

Soud navíc uvedl, že Borgula vyloučení pro podjatost navrhl až dva roky poté, co státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstoupilo. Podle posledních zpráv neběží se žalobcem žádné kárné řízení, které by mělo logicky následovat, a za své konání nebyl ani nijak potrestán.

