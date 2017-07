Nejvyšší soud USA souhlasí s mírným výkladem migračního dekretu

28. ledna - Proti Trumpovu příkazu byla podána první žaloba; podali ji právníci zastupující dva Iráčany zadržené po příletu do New Yorku. Na letišti protestovaly stovky lidí.



- Britská premiérka Theresa Mayová prohlásila, že s přístupem Trumpa nesouhlasí. Íránská vláda oznámila, že v odvetě znemožní americkým občanům vstup do Íránu. Znepokojení nad Trumpovým krokem vyjádřily i další země, například Francie či Německo. Český prezident Miloš Zeman naopak dekret uvítal.



- Americký soud dočasně zakázal vyhošťování cizinců, kteří již jsou na území USA a vztahuje se na ně migrační dekret. Soud vyhověl žalobě Americké unie občanských práv (ACLU).