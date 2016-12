Našla se první skříňka z letadla s Alexandrovci. Tupolevy mají zákaz

Nalezená skříňka je v dobrém stavu a obsahuje záznam o letu, což by mělo pomoci objasnit příčinu nehody. Skříňka, která byla vyzvednuta z hloubky 17 metrů, bude co nejrychleji zaslána do Moskvy, kde budou údaje analyzovat odborníci ministerstva obrany.

Ruští představitelé vylučují, že příčinou mohl být teroristický útok. Vyšetřovatelé se kloní k hypotéze, že za pádem stroje byla chyba pilota, nekvalitní palivo nebo technická závada. Podle ruských agentur, které citovaly bezpečnostní zdroje, je provoz strojů typu Tu-154 pozastaven.

Zatím se podle ruských agentur našla celá těla 12 mrtvých a 156 částí lidských těl. Ministerstvo obrany oznámilo, že v hloubce asi 30 metrů se našlo dalších pět kusů havarovaného stroje. Podle agentury Reuters pátrací týmy už určily polohu i další záznamové skříňky, která je ale zatím stále ve vodě.

Armádní letadlo TU-154 přepravovalo několik desítek členů pěveckého souboru Alexandrovci, kteří měli v Sýrii vystoupit pro vojáky nasazené v tamních bojích.

Čtěte dále: