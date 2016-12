Našla se první černá skříňka z letadla s Alexandrovci

Pátrací týmy dnes našly černou skříňku se záznamy o letu z ruského letadla, které v neděli spadlo s 92 lidmi na palubě do Černého moře. Stroj, v němž cestovalo několik desítek členů světoznámého souboru Alexandrovci, byl na cestě z Moskvy do Sýrie a zřítil se krátce po startu ze Soči, kde měl mezipřistání. Skříňka s údaji o letu již byla převezena k analýze do Moskvy.