Národní elektronický nástroj bude povinný od července 2018

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) během jednání vlády řekla, že povinnost se začne současně týkat elektronických tržišť i systému pro zadávání veřejných zakázek. „Po celkem i bouřlivé debatě vláda rozhodla, že povinnost u obou těchto součástí toho systému bude od 1. 7. 2018,“ uvedla. Připomněla, že svým návrhem plní usnesení vlády z července 2014, které ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dalo úkoly s ohledem na to, aby byl NEN povinný.

U zakázek malého rozsahu, což jsou dodávky a služby do dvou milionů korun, případně stavební práce do šesti milionů, navrhovalo MMR povinnost už od letošního července. „Pokud bych hlasovala pro jinou variantu, než mi uložilo usnesení vlády, tak bych postupovala protiprávně. Ministerstvo navrhovalo povinnost elektronických tržišť od 1. 7. 2017, ale ministři to na základě informací od svých úředníků nechtěli,“ uvedla. Sedm ministerstev podle ní zatím NEN nevyužilo, přitom ho kritizují, dodala.

Od dubna pouze elektronicky

Od dubna platí, že všechny organizační složky státu a centrální zadavatelé musí s dodavateli zakázek komunikovat výhradně elektronicky a nesmí přijímat žádné listinné nabídky. Od 18. října 2018 bude elektronizace veřejných zakázek povinná pro všechny ostatní zadavatele.

Experti se shodují na tom, že elektronizace zakázek je správným krokem. NEN má však podle nich řadu závažných nedostatků a některé úkony, dnes běžné, v něm nefungují. To by mohlo vést k poklesu počtu účastníků ve veřejných zakázkách. MMR podle náměstka Vlastimila Fiedlera pracuje na zvyšování uživatelského komfortu systému.

Stát rozhodl před několika lety, že NEN bude povinný podle evropských směrnic. Před pěti lety v soutěži vzniklo pět elektronických tržišť, za jejichž provoz podle Fiedlera stát platí 40 až 45 milionů korun ročně.

Národní elektronický nástroj (NEN) je volně dostupná internetová aplikace. Byl spuštěn v roce 2015. Má sloužit pro zadávání veřejných zakázek a je druhou součástí Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, první součástí je systém e-tržišť. Podle údajů MMR je v NEN evidováno 448 zadavatelů napříč veřejnou správou. Jde o ministerstva, města, obce a sektorové zadavatele, například ČEZ. Dále v něm MMR eviduje přes 1400 dodavatelů a 4000 uživatelů. Za dobu ostrého provozu jsou v NEN informace o veřejných zakázkách v hodnotě přes 22 miliard korun, zadány v něm byly veřejné zakázky za 7,5 miliardy korun.

