Nahrávka podle Chovance ukazuje, že byl Babiš odvolán z vlády správně. Zaorálek mluvil o Palermu

Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví.

Chovanec v prohlášení také uvedl, že by měl ředitel finanční správy zdůvodnit používání tzv. zajišťovacích příkazů. „Nová kauza navíc znovu vyvolává otazníky o nezávislosti finanční správy, která postupovala liknavě při prověřování vydávání korunových dluhopisů, taktéž se týkajících Andreje Babiše,“ dodal Chovanec. Babiš dnes odmítl, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu.

Zaorálek: Je to Palermo

K nahrávce se vyjádřil i Chovancův vládní kolega, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.“Existuje velké podezření, že v případě insolvence opavské firmy FAU byla zneužita státní instituce pro likvidaci hospodářského konkurenta,“ řekl. „Zneužití státní instituce pro likvidaci konkurenta, to je takové Palermo, které jsme tady ještě neměli. Sice jsme už slyšeli o způsobech, jak se dají likvidovat firmy, dokonce si pamatuji, že kniha Žlutý baron popsala, jak Andrej Babiš si počínal, když tuneloval firmy a chtěl je převzít, ale použít opravdu státní instituci takovým způsobem, jak se rýsuje v této kauze, to je podle mě opravdu vyšší stupeň,“ řekl Zaorálek.

Věc by podle něj měly prošetřit policie a státní zastupitelství, protože existuje podezření ze spáchání trestného činu. „Já doufám, že policie a státní zástupci budou jednat řádně a tak, jak mají, a nenechají se zmást nebo ovlivnit výroky některých politiků. Mám na mysli třeba některé velice nešťastné výroky ministra spravedlnosti pana (Roberta) Pelikána (ANO),“ řekl. Pelikán tento měsíc v rozhovoru v týdeníku Respekt řekl, že policejní žádost o vydání Babiše ke stíhání kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo má ovlivnit volby.

Společnost FAU se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu finanční správy v souvislosti s kauzou.

