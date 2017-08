Nahrávka podle Chovance ukazuje, že byl Babiš odvolán z vlády správně

Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví.

Chovanec v prohlášení také uvedl, že by měl ředitel finanční správy zdůvodnit používání tzv. zajišťovacích příkazů. „Nová kauza navíc znovu vyvolává otazníky o nezávislosti finanční správy, která postupovala liknavě při prověřování vydávání korunových dluhopisů, taktéž se týkajících Andreje Babiše,“ dodal Chovanec. Babiš dnes odmítl, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu.

Společnost FAU se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu finanční správy v souvislosti s kauzou.

Související články: