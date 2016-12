Na změny v EET nekývneme, chceme ji zrušit, říká ODS

„Je to trik, kterým se chce Andrej Babiš zbavit odpovědnosti za to, co způsobil,“ odmítá předseda ODS Petr Fiala. Změny, které chce Andrej Babiš v evidenci tržeb vytvořit, jsou podle něj nemyslitelné zejména proto, že je přinesl na poslední chvíli. „Na tomhle cirkusu se nebudeme podílet,“ říká Petr Fiala. Potvrzuje se podle něj to, že systém EET není dobře připravený. „Už od začáítku kritizujeme nejen ten rozsah, na koho se EET vztahuje, ale zejména samotný zrod toho systému,“ říká předseda.

Pro Babišovy změny nebude hlasovat ani TOP 09. Pravice totiž prosazuje vlastní řešení, které spočívá ve zjednodušení a snížení daní, které bude podle ní motivovat firmy k jejich odvodům více než elektronická evidence tržeb. Jde konkrétně o snížení základní sazby DPH na 19 procent, zrušení třetí sazby DPH (platily by 19 a 10 procent) či zrušení sedmiprocentního solidárního zvýšení daně z příjmu u lidí s příjmy nad sto tisíc korun měsíčně. Pravice pak bude hlasovat pro svůj vlastní návrh, který EET komplexně ruší.

Na Babišovy změny se sice tváří pozitivně KDU – ČSL, nicméně hnutí ANO bude chybět koaliční podpora ČSSD. Ani premiér Sobotka s ČSSD totiž změny nepodpoří, což je definitivně vymaže.

Andrej Babiš pár dní před spuštěním první vlny EET přišel s opravou chyb. Chce, aby pod EET nespadali živnostníci, kteří mají daň z příjmů stanovenou paušálně. Podmínkou je, že příjmy živnostníka v předchozích třech letech nepřekročily ročně 250 tisíc korun. Druhou změnu v EET navrhl Babiš u e-shopů pro transakce, kde zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti.

