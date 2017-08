Na mýtném se v červenci vybralo o 6 procent více. Přes 91 procent zaplatily kamiony

Největší část výběru mýta připadá na velké kamiony s hmotností přesahující 12 tun. Jejich podíl na vybraném mýtné činí přes 91 procent všech peněz. Kolem sedmi procent pak připadá na lehčí nákladní vozidla mezi 3,5 a 12 tunami a 1,44 procenta připadá na autobusy, které mají výhodnější sazby.

Doposud se za prvních sedm měsíců na mýtném vybralo 5,97 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o zhruba čtyři procenta. Pokud by současné tempo vydrželo do konce roku, počítá Kapsch s výběrem ve výši 10,3 miliardy korun. Celkem se na mýtném za více než deset let provozu vybralo 83, 49 miliardy, jen v loňském roce pak 9,89 miliardy korun.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Náklady na provoz systému dosáhly zhruba 15 procent z celkové vybrané částky.

Od roku 2019 ministerstvo dopravy počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů. Zároveň se systému má ujmout nový správce vzešlý z výběrového řízení. Nabídky mohou zájemci ministerstvu dopravy posílat do čtvrtka 24. srpna.

Vybrané mýtné v jednotlivých měsících Měsíc Výběr v korunách Změna 2016-2017 1 786 916 553 8,14% 2 799 126 951 0,10% 3 935 005 124 11,45% 4 804 380 021 -6,43% 5 921 972 329 6,56% 6 914 858 201 3,91% 7 808 391 412 6,03%

Zdroj: Myto.cz

