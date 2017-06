Na bruselském nádraží se pokusil odpálit atentátník

K pokusu o atentát došlo ještě před devátou večer. Belgická policie v krátké době oznámila, že má situaci na nádraží plně pod kontrolou. Podle webových stránek deníku La Libre Belgique člověk s batohem a opaskem sebevražedného atentátníka se pokusil odpálit výbušné zařízení v okamžiku, kdy vzbudil pozornost hlídkujících vojáků.

Podle očitých svědků muž volal arabsky Alláhu akbar (Bůh je veliký) a poté se ozvala menší exploze. Vojáci viděli trčet dráty z oblečení muže, kterého postřelili.

Mluvčí federální prokuratury na tiskové konferenci, uspořádané ještě před půlnoci, připustil, že dosud není jasná ani totožnost podezřelého, ani to, zda je ještě naživu, anebo mrtvý.

Na místě podle svědků zazněla menší exploze

