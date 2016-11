Na americké univerzitě v Ohiu se střílelo, nejméně devět zraněných

Dva lidé jsou ve stabilizovaném stavu, oznámila agentura AP, která hovoří o sedmi zraněných. Informace o dalších zatím nejsou k dispozici. Známy nejsou zatím ani podrobnosti o střelci. Podle místního tisku je po smrti. Úřady to zatím oficiálně nepotvrdily, policie ale už odvolala varování před nebezpečím. Veškerou výuku univerzita přesto pro zbytek dne zrušila.

Někteří studenti se po vypuknutí střelby zabarikádovali v učebně:

For school shooting victims it's not too soon to discuss our nation's lax gun laws - it's too late



Ohio State University pic.twitter.com/oWzYmf4wbf