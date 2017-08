Moskva podle Peskova nemá nic společného s ruskými dobrovolníky v Sýrii

Počet padlých ruských občanů v Sýrii od začátku roku podle Reuters převýšil celkový počet ruských vojáků, kteří tam padli v bojích za posledních 15 měsíců. Těch je podle Reuters celkem 36. Informace o úmrtích agentuře potvrdili příbuzní a přátelé pod podmínkou zachování anonymity, a také zdroje z místních médií a z úřadů v Sýrii.

„Není to poprvé, co se Reuters snaží jakýmkoliv způsobem zdiskreditovat ruské operace, které jsou namířeny proti teroristům z Islámského státu a které mají za cíl obnovit v Sýrii mír,“ nařkl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov z manipulací zavedenou zpravodajskou agenturu, aniž by uvedl důkaz. Tvrzení agentury je podle něj lživé „od začátku do konce“, pomluvil ji.

Rozdíly v informacích o padlých v Sýrii jsou podle Reuters částečně způsobeny tím, že Kreml otevřeně nepřiznává, že tam společně s armádními jednotkami bojují i žoldnéři.

Kreml se ocitl v argumentační nouzi už v souvislosti se svými bojůvkami na Ukrajině, a to zejména po vpádu jeho speciálních jednotek na ukrajinský poloostrov Krym v roce 2014. Během let hned několikrát měnil svůj postoj. Vojáky, o nichž nejprve tvrdil, že v zemi nejsou, šéf Kremlu Vladimir Putin za účast na záboru poloostrova osobně vyznamenal. Stejně tak Kreml usvědčily ze lži osobní fotografie jeho vojáků z jejich utajených působišť, které jim v polovině června zakázal publikovat na sociálních sítích. Potíž představoval i nářek matek vojáků, kteří padli na území Ukrajiny.

