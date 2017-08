Modernizace dohody NAFTA. Severoamerické země zahájily jednání

Spojené státy usilují o zásadní změny Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), která značnému počtu Američanů nepřinesla to, co od ní očekávali. Před dnešním začátkem prvního kola jednání mezi USA, Kanadou a Mexikem to řekl americký vyjednavač Robert Lighthizer, podle něhož si Washington od úpravy paktu slibuje snížení obchodního deficitu a zvýšení amerického podílu na výrobě aut. Zástupci dalších dvou zemí mluví spíše o modernizaci dohody než o potřebě velkých změn.