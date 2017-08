Ministr zdravotnictví chce po Pilném o 3,7 miliardy navíc

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) dnes přišel na ministerstvo financí s požadavkem na navýšení rozpočtu zdravotnictví na příští rok o 3,708 miliardy korun proti prvnímu návrhu. Peníze by měly jít do nemocnic, které jsou přímo řízeny ministerstvem, na strategické investice a na dotační programy. Novinářům to Ludvík řekl ráno před schůzkou s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO).