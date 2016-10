Ministr průmyslu Mládek dal po neúspěchu ve volbách funkci k dispozici. Sobotka o to nestojí

„Já jsem nikdy neříkal, že budu rezignovat, já jsem řekl, že dám funkci k dispozici, což jsem udělal před několika okamžiky,“ řekl dnes Mládek. Sobotka považuje Mládka za zkušeného ministra. „Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám,“ uvedl Sobotka už dříve. Dodal, že pro něj to téma není.

Mládek neuspěl ve druhém kole senátních voleb na Táborsku. Porazil ho učitel Jaroslav Větrovský (za ANO), kterému odevzdalo hlas 59,83 procenta voličů. Ministr průmyslu po volbách podotkl, že v závěru volební kampaně měl pocit, že nebojuje s Větrovským, ale s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Podle něj se k němu šéf ANO v závěru kampaně choval velmi sprostě, když jej na Facebooku nazval „politickým parazitem“.

ČSSD během letošních senátních voleb propadla. Kandidáti sociálních demokratů vyhráli v pouhých dvou okrscích a stana jako taková přijde v horní komoře parlamentu o osm mandátů. Prohra dopadla na politické veterány (Zdeněk Škromach, Jan Mládek) i nové tváře Václav Bělohradský na Praze 6.

Větrovský byl v roce 2014 Svazem měst a obcí vyhlášen nejlepším starostou Jihočeského kraje. Do zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 1998 jako nestraník na kandidátce vedené ČSSD. V následujících volbách v letech 2002, 2006, 2010 a 2014 funkci zastupitele obhájil na nezávislých kandidátkách

Mládka Větrovský těsně porazil už v prvním kole volby - získal 17,83 procenta hlasů, ministr dostal 17,60 procenta. Větrovský se v horní komoře chce zasadit o podporu venkova, zachování venkovských pošt, školských a stavebních úřadů. Jako bývalý ředitel školy by chtěl podporovat i sportování mládeže.

Podotkl, že Jana Mládka považuje za „kalibr“ a souboj s ním bere s obrovskou pokorou. Větrovský získal necelých 60 procent hlasů. Mládek dříve uvedl, že v případě prohry během senátních voleb, dá svou vládní funkci coby ministra průmyslu a obchodu premiérovi k dispozici.

Výsledky druhého kola senátních voleb

