Ministerstvo zemědělství dostalo přidáno dvě miliardy. Jurečka shání další čtyři

Pilný příslib dvou miliard korun potvrdil, bez evropských peněz by tak mělo ministerstvo zemědělství na příští rok 20,3 miliardy korun. Prioritou ministra Jurečky je najít peníze na financování projektů ve vodním hospodářství, stát počítá s například s pokračováním dotačních programů na zadržování vody v krajině. Do 18. srpna předá ministru Pilnému informace o tom, kolik bude ministerstvo zemědělství chtít jako odškodné za škody způsobené suchem.

Lesy ČR od roku 2013 odvádějí do státního rozpočtu část peněz z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik do státního rozpočtu odvedl 5,6 miliardy korun, předloni to bylo 8,22 miliardy korun.

Původní návrh ministerstva financí počítal pro zemědělství po započtení evropských peněz se 47 miliardami korun, což bylo meziročně o 4,93 miliardy méně.

