Ministerstvo zdravotnictví chce do Česka lákat sestry z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje pilotní projekt, který by měl do Česka přilákat zdravotní sestry z Ukrajiny. Návrh chce v listopadu předložit na jednání vlády. Sdělil to mluvčí ministerstva Ladislav Šticha. Projekt, který má pomoci vyřešit nedostatek sester v nemocnicích, má i 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. V jeho rámci by mohlo během října dorazit do Česka 17 sester.