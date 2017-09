Ministerstvo práce sáhne do rezerv. Kraje dostanou další stamiliony na sociální služby

ýdělky v sociálních službách výrazněji rostly od července. Vláda na zvýšení poslala regionům na druhé letošní pololetí 1,16 miliardy. Kraje požadovaly ale ještě 822 milionů, které vydaly na přidání od loňského listopadu do konce letošního června. Ministerstvo práce původně sumu z rezervy úřadu práce nechtělo uvolnit, odvolávalo se na pokyny ministerstva financí a jejich nejasný výklad. Podle původních informací své nespotřebované prostředky mohl využít jen úřad práce.

„Kraje dostanou ve druhé polovině října peníze na účty,“ uvedla dnes Marksová. Připustila, že vydané peníze budou úřadu práce chybět a resort se je bude snažit do rozpočtu získat.

Úřad práce nespotřeboval ze své přidělené sumy celkem přes čtyři miliardy korun. Podle původních plánů měl tuto částku využít příští rok, mohl tak dostat z pokladny ministerstva práce méně. Rozpočet resortu bude příští rok napnutý. K nynějším povinným výdajům přibudou miliardové náklady na nová opatření, jako jsou otcovská dovolená, ošetřovatelské volno, vyšší nemocenská při delším stonání či dětské přídavky. Znovu se mají zvýšit i platy, a to zřejmě od listopadu. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) několikrát zdůraznil, že stanovený padesátimiliardový schodek státní pokladny nebude možné překročit. Vláda začne návrh rozpočtu projednávat v pondělí.

Zástupci krajů dnešní dohodu s ministerstvem práce na dorovnání výdajů na zvýšení výdělků ocenili. Podle nich Marksová prokázala „odvahu i přes neurčité vyjádření ministerstva financí“, když rozhodla o uvolnění peněz. Marksová podotkla, že dofinancování sociálních služeb není mimořádné, resort práce k němu musel přikročit i v minulých letech.

Vildumetzová uvedla, že pokud by kraje prostředky nedostaly, musely by sumu na platy vzít z financí na investice. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) mají krajští i neziskoví poskytovatelé péče jistotu, že se na ně prostředky dostanou.

Marksová už dřív uvedla, že kraje letos dostaly rekordní dotace na sociální služby. S dřívější částkou 1,16 miliardy na růst výdělků by to mělo být 10,43 miliardy, k tomu přibude 822 milionů. Loni to bylo 9,19 miliardy. Ministryně i další politici a experti poukazovali dřív na to, že financování sociálních služeb je vícezdrojové a podílet by se na něm měly také kraje. Ty si na dopady vládních nařízení, která začínají platit uprostřed roku, stěžují. Jejich rozpočty s dodatečnými výdaji nepočítají. Žádají, aby se podobná opatření jako zvyšování platů přijímala vždy k lednu následujícího roku a zahrnovala se do rozpočtů.

