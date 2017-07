Ministerstvo chystá tendr na systém pro vyplácení důchodů za 300 milionů

„V současné době finalizujeme přípravu zadávací dokumentace na nový systém důchodových agend. Předpokládáme, že bychom to měli vydat na přelomu prázdnin a září. Jedeme přesně podle harmonogramu, který jsme si dali,“ popsal zavádění systému náměstek ministryně práce Robert Baxa. Základní teze zadávacího řízení schválilo tento týden vedení ministerstva.

ČSSZ spadá pod ministerstvo práce. Nynější systém a programy, které používá, jsou staré 20 či 30 let. Nové řešení by mělo doplnit další systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti, na které resort vypsal tendry v roce 2014. Stát by měly asi 1,5 miliardy a úředníci je měli začít používat už od letošního ledna. Termín se ale kvůli průtahům odsunul, a to nejspíš o dva roky. Aby ministerstvo do té doby zajistilo vyplácení dávek, uzavřelo další smlouvu s nynějším dodavatelem OKsystemem za zhruba miliardu.

Smlouva s vítězem tendru na nový důchodový systém by se mohla podle plánu podepisovat v polovině příštího roku. Vybraný dodavatel by měl rok a půl na vytvoření a odzkoušení systému. Ten by pak začal plně fungovat v roce 2020.

Spočítejte si odchod do důchodu

Správa před nedávnem vyhlásila také zakázku na takzvaný mainframe, neboli velký server či sálový počítač za 261 milionů korun. Podle Baxy je vybavení potřeba pro provozování původní aplikace pro výplatu důchodů. Dodavatel má zajistit hardware i licence a podporu, a to na čtyři roky. Podle zadávací dokumentace by se smlouva mohla podepsat letos v září, od ledna 2018 do konce roku 2021 by pak vítěz poskytoval služby.

Na nejasnosti kolem zakázek České správy sociálního zabezpečení na informační technologie upozorňovala média. Podle nich se ČSSZ od roku 2015 nedaří v soutěžích najít dodavatele u tří tendrů a také ministerský audit ukázal na pochybení, a to v zadávacím řízení, postupu výběrových komisí, financování či u smluv. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) pak podala trestní oznámení, případ vyšetřuje policie. ČSSZ nyní podniká nápravná opatření, další termín jejich kontroly je podle Baxy na konci září. Úřad by měl projít i personálním auditem.

Rozdíl příjmů a výdajů na důchody za první pololetí (v mld. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 -21,08 -16,28 -12,78 -11,37 -7,51

Zdroj: ČSSZ

