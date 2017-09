Ministerstva přispějí na růst platů čtvrtinou svých rezerv

Pro diplomacii bude opatření znamenat omezení některých plánovaných oprav. „Rozhodli jsme se, že do některých plánovaných rozsáhlejších investic, které se týkají staveb, které máme v zahraničí, nepůjdeme, nebo je odložíme,“ řekl. Podstatu dnešní dohody popsal jako shodu na tom, že všichni budou hledat a nebudou tvrdit, že se nemohou hnout.

„Neviděl jsem jediného ministra, který by řekl, že tu dohodu odmítá. Takže koaliční dohoda, která byla učiněna ráno, tak z toho koaličního jednání si odnáším pocit, že to nikdo nezpochybnil a že to všichni akceptují,“ konstatoval.

Resortu dopravy chybí 250 milionů

Ministerstvo dopravy neví, kde má hledat rozpočtové rezervy do desetimiliardového příspěvku. Resort dopravy má do této částky přispět 600 miliony korun, k dispozici v rezervě má ale volných zhruba jen 350 milionů. Pokud by měl resort poslat více peněz, musel by je vzít z jiných položek, což by mohlo ohrozit například zimní údržbu silnic.

Už dříve ministerstvo uvádělo, že na výstavbu potřebuje navýšit peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury o pět až osm miliard korun. Pokud se tak nestane, hrozí, že nebudou zahájeny práce na všech nově plánovaných stavbách. Rozpočtový návrh příští rok počítá se 71,1 miliardy pro dopravní infrastrukturu, což meziročně znamená snížení o asi deset miliard korun.

Přidejte učitelům, hasičům, policistům. A ostatní vyhoďte

Koalice se dnes neshodla na zvýšení rozpočtu vysokých škol, právě tam by měla vedle platů podle Zaorálka směřovat část z rezerv. Vysoké školy požadují zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Koaliční lídři nezpochybňují potřebu růstu financí v tomto sektoru, mluví ale o nižší částce v rozmezí 2,5 až 3,5 miliardy korun. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že k dohodě strany dospějí do konce září, kdy musí návrh rozpočtu předat Sněmovně.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli řekl, že i přes zvednutí příjmů navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu chybí na platy, jak si je přejí zvýšit odbory a jak dnes nárok schválila koalice, osm miliard korun. V pátek oznámil, že po výzvě, aby ministerstva informovala, kolik peněz mohou uvolnit, úřady odpověděly, že nic. Naopak podle něj požádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo plánovaný padesátimiliardový schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun.

Příští pondělí vláda návrh rozpočtu představí na zasedání tripartity. Sněmovně musí návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září, definitivně schvalovat by ho chtěla za dva týdny.

