Migrantů letos přijde do 300 tisíc, věří v Německu

Do Německa letos podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) přijde méně než 300 tisíc běženců. Rozhlasové stanici MDR Aktuell to řekl šéf úřadu Frank-Jürgen Weise. Loni do spolkové republiky dorazilo rekordních 890 tisíc uprchlíků.