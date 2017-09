Merkelová v televizní debatě porazila Schulze

Devadesátiminutový duel vysílaný čtveřicí televizních stanic byl v Německu velmi očekávaný a oba kandidáti se na něj několik týdnů připravovali. Čekalo se, že ho bude sledovat 15 až 20 milionů lidí; přes 40 procent Němců bylo přitom ještě před týdnem nerozhodnutých, komu dají v parlamentních volbách 24. září svůj hlas.

Lépe na ně podle průzkumu pro veřejnoprávní televizi ARD působila současná šéfka německé vlády. Za přesvědčivější ji označilo 48 procent nerozhodnutých voličů, Schulze 36 procent. Mezi všemi voliči dopadla Merkelová ještě lépe, když svého vyzyvatele porazila v poměru 55 ku 35.

Velkou část svých otázek čtveřice moderátorů ve studiu, kde nebyli žádní diváci, směřovala k tématu migrace, integrace a terorismu. Merkelová mimo jiné vyjádřila přesvědčení, že islám patří k Německu, protože v zemi žijí čtyři miliony muslimů, kteří přispívají k její úspěšnosti. Zároveň se stejně jako Schulz vyslovila pro tvrdý postup vůči radikálním islámským kazatelům.

Kancléřka také obhajovala migrační politiku své vlády z krizového roku 2015. Šlo podle ní o velmi dramatickou situaci, v níž bylo správné běžencům pomoci otevřením hranic. Nedovedla si představit, že by se Německo na hranicích pokoušelo tisíce uprchlíků zastavit vodními děli. Podle Schulze měla v té době lépe komunikovat s evropskými partnery.

Německý tisk: Debata byla spíše duetem než duelem „Mezi politikou Merkelové a představami kandidáta SPD neexistují žádné skutečné rozdíly: uprchlická politika, integrace, odsuny, Trump, Erdogan, Severní Korea, vnitřní bezpečnost, úlevy pro rodiny, sociální důchodová politika - u mnoha témat vidělo publikum dva členy velké koalice,“ píše list Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Schulz se podle něj v debatě sice snažil hledat konflikty, je ale pro něj těžké kritizovat kancléřku, která vede „sociálně demokratizovanou CDU“.



Podobně to vidí i deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Angela Merkelová a Martin Schulz jsou chyceni v koloběhu kompromisů, i kdyby spolu tolik chtěli vést duel. Angela Merkelová se v tom cítí docela dobře. Schulz se proti tomu naopak vzpírá, protože je to pro něj jako vězení,“ píše list, jehož hodnocení odpovídá postoji řady odborníků.



Podle nich je Schulz, jehož SPD ztrácí v průzkumech na konzervativní unii CDU/CSU kolem 14 procentních bodů, v těžké situaci, protože aby uspěl, musí na Merkelovou útočit. Zároveň ale dobře ví, že jeho strana poslední čtyři roky s Merkelovou spolupracuje v rámci velké koalice.

Šéf sociální demokracie se také vyslovil pro ukončení vyjednávání o vstupu Turecka do Evropské unie. Režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana podle něj překročil všechny meze. Merkelová chce zase uzavřít fondy, které Ankara čerpá v souvislosti s přípravou na vstup do EU. Svého soupeře ale upozornila, že pro zastavení rozhovorů je nejprve potřeba shoda všech unijních členů.

Až příliš východní Alternativa pro Německo. Stranu prověřují tajné služby

Z dalších témat se oba politici dotkli třeba otázky věku odchodu do důchodu, přičemž Merkelová vyslovila přesvědčení, že by se tento neměl zvyšovat nad 67 let.

Zásadně rozdílné názory mají oba politici na otázku dálničních poplatků pro osobní auta. Schulz je proti jejich zavedení, Merkelová na něm trvá. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních průzkumů má velké šance po volbách ve funkci zůstat, nezdá se zatím zrušení mýtného pravděpodobné.

Dále čtěte: