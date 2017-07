Merkelová si stojí za volbou Hamburku pro summit G20

Hamburk se během summitu G20 stal centrem násilností a nepokojů. Starosta Hamburku Olaf Scholz se občanům města omluvil za to, že úřady nedokázaly udržet ve městě pořádek. Merkelová k události uvedla, že má také svou zodpovědnost, které se nechce zříkat. Odsoudila násilí a poděkovala bezpečnostním orgánům.

Hvězda summitu G20? Angela Merkelová

Merkelová rovněž potvrdila, že pokud bude znovu zvolena, plánuje zůstat ve funkci kancléřky další čtyři roky, a odmítla obvinění, že její vláda zanedbává investice do infrastruktury. Vláda již podle ní „masivně“ zvýšila investice do digitalizace, silnic a předškolních zařízení. Upozornila, že problémem zvýšení investic nejsou chybějící peníze, ale pomalé plánování. Ve střednědobém finančním plánu jsou dodatečné investice již podle ní zakotveny na mnoha místech.

Hamburk během summitu ovládly protesty

Merkelová poskytla rozhovor deset týdnů před volbami. Předvolební průzkumy zatím dávají jejím Křesťanským demokratům nejvíce hlasů. Pokud by se ujala znovu funkce kancléřky až do roku 2021, byla by ve funkci celkem 16 let, upozornila agentura Bloomberg.

