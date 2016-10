Merkelová se nezúčastní sjezdu CSU

Podle listu Bild am Sonntag se na tom Merkelová dohodla v pátek večer při důvěrném rozhovoru mezi čtyřma očima s předsedou CSU Horstem Seehoferem. CSU tím porušila letitou tradici. Účast vedoucích představitelů CDU a CSU na sjezdech druhé sesterské strany za normální situace platí jako nepsaná povinnost, poznamenala DPA.

O tom, že CSU na svůj sjezd nemusí Merkelovou pozvat, se již nějakou dobu hovořilo. Mezi oběma stranami panují vážné rozpory v názoru na migrační politiku. Asi nejvýrazněji se projevují v požadavku CSU na stanovení maximální roční hranice pro přijímání běženců, která je 200 tisíc lidí a kterou CDU odmítá.

Bild am Sonntag s odvoláním na zdroje z obou stran napsal, že sblížení stanovisek je na dobré cestě, nicméně ještě nebylo dojednáno řešení všech sporných bodů. Vystoupení Merkelové na sjezdu CSU by proto bylo předčasné. Nicméně to prý neznamená, že by automaticky ani Seehofer nepřijel na sjezd CDU, který se uskuteční v prosinci v Essenu.

DPA připomněla, že na loňském sjezdu CSU se na tribuně málem strhla ostrá výměna názorů. Seehofer totiž po projevu Merkelové politiku spolkové vlády důkladně a kriticky komentoval.

